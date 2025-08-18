CERVETERI - Non soltanto sport e acrobazie in acqua ma anche tanta solidarietà con la tavola. Un’iniziativa speciale quella tenutasi presso la SupFit School di Campo di Mare, dove la Asd Marina di Cerveteri e la presidente della Consulta dello Sport Roberta Mariani hanno organizzato una raccolta solidale per una realtà difficilissima quale il Congo, dove tanti bambini sono vittime di rapimenti e sfruttamenti nelle tratte umane. Sono stati raccolti abiti e giocattoli da destinare proprio a questi bambini. Piccoli gesti ma che per loro, provenienti da realtà dolorose, rappresentano una carezza al cuore. Si è attivata la sindaca con il gruppo comunale di Protezione Civile di Cerveteri per coordinare il trasporto a Roma dei tantissimi abiti e giochi che sono stati donati. «Da sempre Roberta Mariani, e più in generale tutto il mondo sportivo di Cerveteri – afferma Elena Gubetti - ha sempre dimostrato una straordinaria sensibilità verso cause legate al sociale, verso chi ha più bisogno. Per questo non posso che essere soddisfatta che in città vengano promosse iniziative solidali e di sensibilizzazione come questa e che la risposta della popolazione sia stata così importante».

