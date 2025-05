Il Sodalizio dei Facchini rinnova la squadra dei fotografi e la pagina facebook: saluta Rodolfo Morbidelli, arrivano Gianmarco Carvone e Stefano Marigliani al fianco di Sara Poggi.

«Stiamo facendo un’altra pagina facebook che si chiamerà quasi ugualmente alla precedente: non è un problema per noi, anzi. Abbiamo arruolato già due professionisti, Gianmarco Carvone e Stefano Marigliani e confermato Sara Poggi, quindi, come si dice, morto un Papa se ne fa un altro, anzi due» dice il presidente dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini nel commentare la notizia dell’addio del fotografo ufficiale del Sodalizio, Rodolfo Morbidelli che ha chiuso la pagina facebook ufficiale “Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa” da lui fondata e che verrà sostituita da un’altra a partire dal 24 maggio. Dopo 18 anni, Morbidelli ha lasciato i Facchini e tutte le attività collegate non senza ringraziarli per le “emozioni e l’amicizia che mi avete donato in questi anni”. La pagina facebook del Sodalizio Facchini è stata creata nel lontano 2011 e ha attraversato i Trasporti di “Fiore del cielo”, ideata da Arturo Vittori e Andreas Vogler (2009-2014), “Gloria”, ideata da Raffaele Ascenzi (2015-2020) e, ora, “Dies Natalis”, creatura ancora di Raffaele Ascenzi. Un veterano dei Trasporti e delle vicende del Sodalizio, Rodolfo Morbidelli, che ora sarà sostituito da un trio di giovani talenti dell’era digitale. Sara Poggi, infatti, già presente nello staff di comunicazione e fotografico del Sodalizio, sarà affiancata da Gianmarco Carvone, videomaker di grande esperienza oltreché fotografo e Stefano Marigliani, fotografo già presente nel “giro” del Sodalizio e conosciuto per i suoi servizi sui principali eventi caratteristici della provincia di Viterbo. Rimane il grande lavoro svolto da Morbidelli in questi anni e la grande professionalità con cui ha seguito ogni singolo Trasporto e gli eventi legati alla vita associativa pubblica, religiosa e istituzionale dei Facchini di Santa Rosa. Tra i momenti più significativi della carriera di Rodolfo Morbidelli come fotografo ufficiale del Sodalizio Facchini c’è l’udienza privata concessa dal compianto Papa Francesco ai cavalieri di Santa Rosa l’11 gennaio 2024. “Nel Sodalizio dal 2007 al 2023, sono stati anni di grandi emozioni, ma questo inizio di nuovo anno con papa Francesco resterà nella mia vita per sempre”: così Rodolfo Morbidelli commentava la visita in Vaticano concessa da Papa Francesco e, come sempre, era stato lui in prima fila per documentarla. Ora Papa Francesco non c’è più e Morbidelli ha lasciato proprio nello stesso periodo che corrisponde con il Giubileo, momento in cui il presidente Massimo Mecarini avrebbe desiderato la visita proprio di Papa Francesco. Sarà invece Papa Leone XIV a essere invitato dal presidente ma con nuovi fotografi: la vita va sempre avanti.