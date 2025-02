CERVETERI - Addio alla delega cartacea da dover esibire all’isola ecologica o agli sportelli preposti per il ritiro dei mastelli. Da oggi, i residenti del territorio etrusco potranno contare sulla “green card”, un nuovo servizio messo a disposizione dalla Rieco, la ditta che si occupa del servizio di igiene urbana sul territorio.

Proprio in questi giorni, infatti, come spiegato dal sindaco Elena Gubetti, il Comune sta recapitando ai cittadini una lettera con alcune istruzioni e soprattutto la nuova tessera, la green card intestata al titolare della Tari ma che potrà essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo familiare.

Con la tessera si potrà dunque accedere all’isola ecologica per effettuare conferimenti, alle isole ecologiche itineranti e allo sportello preposto per il ritiro o la sostituzione dei mastelli. «Una piccola rivoluzione digitale - ha commentato Gubetti - che permetterà di usufruire dei servizi in modo più smart».

