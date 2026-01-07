TARQUINIA – “Cultura: opportunità di sviluppo sociale, economico e democratico”, questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 9 gennaio presso l’associazione politica - culturale Demos 23, in via Mazzini 24. Ospite d’onore sarà Francesco Verducci, senatore della Repubblica Italiana, già membro della 7° Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica.).

Intervengono nella conferenza l’assessora alla Cultura del Comune di Tarquinia Roberta Piroli e sarà presente per un saluto istituzionale il sindaco Francesco Sposetti.

Seguirà l’intervento di Mattia Argentini, segretario dei Giovani democratici; Alessandro Mazzoli, presidente dell’assemblea Provincia Pd- Viterbo e Enrico Panunzi, vicepresidente del consiglio regionale del Lazio.

L’incontro sarà moderato da Angelo Centini, presidente dell’Associazione Demos ‘23 e da Anna Maria Vinci, segretaria del circolo Pd “D. Emanuelli” Tarquinia.

“Senza cultura non c’è futuro. Oggi, in accordo con la linea del partito, pensiamo che la politica debba avere come uno dei cardini principali la cultura, - riferisce la segretaria del Circolo Tarquinia Pd - che porti, come recita il titolo dell’incontro, opportunità di sviluppo sociale, economico e democratico. La cultura può essere ed è il volano per l’economia e in una cittadina come la nostra che con le giuste politiche può accrescere sempre di più il proprio indotto economico ed essere una risorsa lavorativa per i nostri giovani. Senza cultura una società si impoverisce sempre di più, si degrada, si priva di quei valori, che formano un cittadino, che di contro dovrebbe acquisire spirito critico, essere parte attiva nello sviluppo della società e nella salvaguardia del proprio patrimonio storico e culturale con una visione aperta alla multiculturalità. Senza cultura non vi può essere democrazia, in quanto detta democrazia deriva dalla coesione sociale, dalla partecipazione alla vita culturale. La cultura infine salverà la democrazia».

