CIVITAVECCHIA – Il maltempo degli ultimi giorni ha riportato a galla una problematica che i civitavecchiesi conoscono fin troppo bene: il dissesto del manto stradale. A seguito della recenti piogge, infatti, in molte zone della città sono tornate a manifestarsi buche e veri e propri crateri che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei motociclisti. Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano, con una lunga lista di strade che necessitano di interventi urgenti. Tra queste, le strade attorno a Palazzo del Pincio, come via Buonarroti, via Calisse e via Bramante, presentano un asfalto ormai compromesso. E poi viale Baccelli che non è esente da problemi, soprattutto nei pressi delle rotatorie, dove il passaggio frequente di mezzi pesanti contribuisce ad accelerare il deterioramento del fondo stradale. Così come pure la mediana, nei tratti di via Morandi e via Lepanto. Senza parlare dei quartieri più periferici.

Uno dei punti più critici rimane via della Polveriera, la strada che collega il campo sportivo della San Pio X con l’impianto comunale di hockey PalaMercuri. Qui le piogge hanno riaperto crateri pericolosi, mettendo seriamente a rischio i veicoli in transito e, soprattutto, i ragazzi che raggiungono la struttura sportiva a bordo della due ruote. Nonostante l’amministrazione abbia avviato da gennaio un piano di riqualificazione delle strade cittadine – con interventi già realizzati su parte di via Terme di Traiano e via Montanucci – i cittadini continuano a fare i conti con una viabilità sempre più insidiosa.

