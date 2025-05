TARQUINIA - Un incontro per riflettere su violenza psicologica e relazioni tossiche. Si concluderà sabato 24 maggio, alle 17, presso il Salone delle Feste di Palazzo Bruschi Falgari di Tarquinia, l’edizione 2025 del ”Maggio dei Libri”, con un evento che affronta un tema di grande attualità e rilevanza sociale: la violenza psicologica all’interno delle relazioni affettive. Protagonista dell’incontro sarà Luana Sciamanna, avvocata e autrice del libro “100 motivi per non riaprire a un narcisista” (Ensemble, 2024), che offrirà al pubblico spunti di riflessione e strumenti per riconoscere e difendersi da dinamiche tossiche e manipolatorie.

A dialogare con Sciamanna sarà Sara Corridoni, assessora alla Pubblica istruzione, in un confronto che unirà esperienze professionali e impegno civico, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare, soprattutto le nuove generazioni, su un fenomeno ancora troppo spesso sottovalutato. L’appuntamento chiude un mese ricco di eventi e incontri che hanno visto i libri e la lettura protagonisti in città, con grande partecipazione da parte della cittadinanza.

“Il Maggio dei Libri 2025”, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura, che quest’anno propone come tema “Intelleg(g)o”. L’iniziativa a Tarquinia è organizzata dalla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, in collaborazione con gli aderenti al Patto per la lettura.

