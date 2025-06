TARQUINIA – Il Lions Club di Tarquinia prosegue la sua attività di prevenzione dell’ambliopia, tornando nei plessi scolastici dell’infanzia “Valdi” e “Leoni” dell’IC “Ettore Sacconi”.

Con la preziosa collaborazione della dirigente scolastica Dilva Boem e delle referenti dei plessi, è stato organizzato il service distrettuale “Occhio ai bimbi”, che ha riscosso grande interesse e una partecipazione entusiasta da parte delle famiglie.

Lo screening, completamente gratuito, è stato reso possibile grazie all’intervento del professor Alfonso Carnevalini, specialista in oculistica e socio del Lions Club di Viterbo, coadiuvato dalla dottoressa Laura Voccia, specialista in oculistica, socia del Lions Club di Tarquinia e presidente della Zona IV B. All’iniziativa hanno preso parte anche la presidente del Lions Club di Tarquinia, Roberta Ranucci, e i soci Paola De Pretis e Fabio Fiorelli, che hanno accompagnato alla visita i bambini offrendogli al termine un grazioso omaggio.

Durante l’attività sono stati sottoposti a controllo visivo 63 bimbi. A ognuno è stato consegnato un referto, da condividere con le rispettive famiglie. Sono stati individuati otto casi sospetti di ambliopia, per i quali è stata consigliata una visita oculistica specialistica di approfondimento.

«Ho ritenuto importante e offrire anche alla scuola di Tarquinia, come già fatto per Vetralla, l’opportunità di usufruire di questo importante servizio di prevenzione visiva – ha spiegato la presidente Roberta Ranucci –. Il service “Occhio ai bimbi”, promosso dal Distretto 108L, rappresenta una concreta occasione per individuare precocemente eventuali problemi della vista, permettendo interventi tempestivi e un pieno recupero della funzione visiva. Insieme alla raccolta degli occhiali usati, effettuata in collaborazione con Foto Ottica di Antonietta Valerioti, questa iniziativa testimonia l’impegno costante del Lions Club di Tarquinia nella tutela della vista, uno degli obiettivi centrali della nostra missione».

«Il nostro è un impegno di prevenzione ormai consolidato sul territorio – ha aggiunto la dottoressa Laura Voccia, referente del progetto per il Lions Club di Tarquinia –. La grande adesione e la riconoscenza ricevuta da parte delle famiglie e dei docenti ci riempiono d’orgoglio. Sapere che, grazie al nostro intervento, alcuni bambini oggi indossano occhiali correttivi è per noi la conferma del valore di quanto facciamo. Vivere queste esperienze a contatto diretto con i più piccoli è sempre straordinario. Un ringraziamento speciale va alla presidente Roberta Ranucci, alla dirigente scolastica Dilva Boem, a tutte le insegnanti e in particolare alle referenti di plesso, Cristina Vestita e Katia Bordo, per l’eccellente organizzazione e la calorosa accoglienza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA