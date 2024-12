ALLUMIERE - Partecipato e ottimamente riuscito il convegno Anpi "Per Gaza con Emergency" che si è svolto lo scorso 19 novembre alle ore 17 ad Allumiere nella Sala Nobile del Palazzo Camerale. Il Convegno è stato promosso dalla sezione ANPI di Allumiere, insieme all'ANPI di Civitavecchia per sensibilizzare la società civile a sostenere il lavoro di Emergency a Gaza. L’evento ha avuto una notevole partecipazione in termini di presenze, denso di significati umanitari e civili, espressioni artistiche locali di rilievo, interventi dei relatori coinvolgenti e di spessore. L’importanza dei temi trattati si è materializzata nel fluire delle immagini proposte alla platea da Emergency la cui colonna sonora eseguita magistralmente in musica live dai professori di musica dell’associazione “Amici della Musica di Allumiere” Francesco Marquez al violoncello e Flavia Morra al violino sulle note di "Imagine" di John Lennon è stato il momento più toccante, un contrasto lacerante: l’armonia della musica e la disarmonia della guerra. È seguito l’intervento di Cinzia Pettini del Gruppo Emergency Roma Ovest che ha fatto un report sulla situazione a Gaza, le difficoltà di Emergency a ottenere una “no bomb zone” per costruire un ospedale, un accordo indispensabile per la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario, una condizione imprescindibile per operare. Al momento a Gaza vi è soltanto un piccolo staff che opera in condizioni non adeguate, in luoghi non idonei e molto rischiosi. È stata descritta una situazione sanitaria disperata con mancanza di medicine, acqua e generi di prima necessità, oltre ai feriti si sono sviluppate anche molte malattie infettive nei civili tutti ammassati in campi profughi di ridotte dimensioni. A seguire l’Associazione APA con i suoi poeti Sandro Cirilli, Giulio Caparbi, Velleda Profumo, Angela Sgamma, Anna Sgamma, Stefania Cammilletti quest’ultima anche Presidente dell’Associazione “Amici della Musica” hanno recitato una poesia composta in onore di Emergency e ognuno di loro ha poi recitato una loro poesia per la pace. Si sono susseguiti negli interventi gli altri relatori quali Dario Cavinato del Comitato Provinciale di Roma, Giorgio Gargiullo Presidente ANPI Civitavecchia, Luigi Landi Sindaco di Allumiere, Diego Nunzi Segretario CGIL Civitavecchia Roma Nord e Viterbo, per motivi personali era assente Simone Ceccarelli Presidente del Circolo Berlinguer di Allumiere ma ha mandato un intervento scritto di cui è stata data lettura da Remo Cirilli Segretario ANPI Allumiere, Catia Galimberti Presidente ANPI Allumiere ha coordinato lo svolgimento della manifestazione. Ognuno dei relatori ha argomentato aspetti diversi del dramma che sta affrontando la popolazione civile palestinese, dalla totale e sistematica distruzione delle città, alla violazione dei diritti dei bambini, alla “normalizzazione” della guerra, al silenzio assordante della comunità internazionale. Il filo conduttore è stato il ricordo di Gino Strada fondatore di Emergency che con il suo vissuto ha portato la conoscenza di cosa è la guerra sul campo, quali conseguenze devastanti comporta nella popolazione civile, quanto è importante l’opera di Emergency in questa terra martoriata, si vuole qui rammentare una delle celebri frasi di Gino Strada : “Ogni volta, nei vari conflitti nell’ambito dei quali abbiamo lavorato, indipendentemente da chi combattesse contro chi e per quale ragione, il risultato era sempre lo stesso: la guerra non significava altro che l’uccisione di civili, morte, distruzione. La tragedia delle vittime è la sola verità della guerra.” Cinzia Pettini ha anche parlato della recente iniziativa in cui è impegnata Emergency chiamata “R1PUD1A” ispirata all’art.11 della Costituzione per rammentare che l’Italia ripudia la guerra in ogni municipio iniziando da Roma, appendendo sulla facciata dei comuni uno striscione. Alla fine dell’evento prima dei saluti un piccolo momento conviviale nel quale ci si è scambiati idee, opinioni, ricordi con la convinzione che aiutando gli altri si aiuta anche noi stessi. Il sostegno a Emergency lo si può dare on line a questo indirizzo : www.emergency.it/anpi-per-gaza. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e ad Emergency per quello che fa ogni giorno.

