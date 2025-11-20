TOLFA - Torna un altro appuntament de: “Il Jazz è Donna”, la rassegna dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla cura dei tumori al seno, organizzata dall’aps Tolfa Jazz in collaborazione con Komen Italia. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, l’iniziativa approda al Monumento Naturale della Frasca, a Civitavecchia, dove domenica 23 novembre le partecipanti vivranno una mattinata all’insegna del benessere, del movimento e del contatto diretto con la natura. L’incontro è fissato alle 9. A guidare il gruppo sarà Tiziana Caiazzo, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, che accompagnerà le presenti lungo un percorso sul mare, tra il rumore delle onde, l’odore della salsedine e il silenzio rigenerante della macchia mediterranea. La camminata proposta, lunga 4 chilometri con un dislivello minimo e quindi accessibile a tutte, sarà un’occasione per scoprire i benefici del Beach Walking, una pratica che coniuga attività fisica, respirazione e ascolto del proprio corpo. La mattinata non prevede solo movimento: sono in programma momenti di meditazione e rilassamento pensati per favorire una connessione profonda con gli elementi naturali circostanti. Un modo per ricordare alle partecipanti quanto sia importante dedicare tempo al proprio benessere psicofisico, anche come forma di prevenzione. Il rientro è previsto intorno alle 13. Per affrontare al meglio l’escursione, l’organizzazione consiglia di portare uno zaino con borraccia, uno snack per lo spuntino, un astuccio con matite e pastelli colorati e, soprattutto, scarpe da trekking obbligatorie. L’iniziativa rientra nel calendario degli appuntamenti di Tolfajazz e si inserisce in un percorso più ampio che unisce arte, cultura e salute pubblica. Per info: tolfajazz.com/jazzedonna: per prenotazioni: info@tolfajazz.com o chiamando al 389.8384355.