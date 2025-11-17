VITORCHIANO - Si è svolta nello storico complesso di Sant’Agnese a Vitorchiano, l’iniziativa solidale “Una Cena per Gaza”, promossa in favore della popolazione palestinese. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e sentita da parte della comunità, che ha risposto con generosità all’appello umanitario.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione SoleTerra, impegnata in prima linea in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. I fondi raccolti contribuiranno a fornire beni alimentari di prima necessità, farmaci e presìdi sanitari, nonché supporto psicologico alle famiglie colpite dall’emergenza umanitaria.

Nel corso della serata, il sindaco Ruggero Grassotti ha voluto ringraziare pubblicamente Giulia De Amicis, promotrice dell’iniziativa, insieme ai volontari e a tutti i cittadini che hanno reso possibile l’evento. Grassotti ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a favore del popolo palestinese, ricordando il percorso di gemellaggio in atto con il villaggio di Aboud, in Cisgiordania, come segno concreto di vicinanza. “Una Cena per Gaza” ha rappresentato non solo un momento di condivisione, ma anche un forte gesto di solidarietà internazionale, confermando la sensibilità della comunità vitorchianese verso le grandi emergenze umanitarie del nostro tempo.

