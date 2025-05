CIVITAVECCHIA – Il delegato comunale agli Istituti Penitenziari cittadini Corrado Lancia ha incontrato il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio, dott. Stefano Anastasia, presentando le attività finora svolte per creare una rete tra il Comune, in particolare con l’assessorato ai servizi sociali, e le associazioni di volontariato che operano negli istituti penitenziari cittadini.

«Questo momento di confronto rappresenta un passo significativo per rafforzare e migliorare la collaborazione, oltre che per condividere obiettivi comuni volti a migliorare le condizioni di vita dei detenuti e promuovere la loro reintegrazione nella società – ha spiegato Lancia – è fondamentale che le istituzioni collaborino per affrontare le sfide e le criticità del sistema carcerario, garantendo diritti e dignità a tutti. In qualità di delegato comunale alle carceri, oltre a collaborare con le associazioni di volontariato che operano all’interno delle strutture penitenziarie, intendo avviare un dialogo anche con i sindacati delle guardie penitenziarie».

Questo confronto, secondo Lancia, può rivelarsi utile per comprendere le esigenze e le preoccupazioni del personale di polizia penitenziaria, identificare possibili aree di miglioramento nella gestione delle carceri, sviluppare strategie per migliorare la sicurezza e il benessere, sia del personale che dei detenuti.

«Un approccio inclusivo come questo – ha concluso – può consentire una comprensione più approfondita delle criticità del sistema e aiutare ad individuare soluzioni efficaci per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e la sicurezza all’interno delle carceri».