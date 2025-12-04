ALLUMIERE - In un tempo in cui la politica locale spesso si perde tra dichiarazioni e retorica, a fare la differenza sono le persone che scelgono la via della concretezza, tra queste spicca Aldo Braccini, consigliere comunale di maggioranza del Comune di Allumiere, figura che si distingue per la sua filosofia amministrativa che è semplice e diretta: poche parole e tanti fatti. Aldo Braccini ha assunto la delega allo sport e alle manutenzioni con uno spirito operativo e collaborativo, lavorando quotidianamente a stretto contatto con il sindaco e con gli altri amministratori. Il primo grande risultato è l’arrivo di un finanziamento da 600mila euro destinato a rivoluzionare l’impiantistica sportiva della Cavaccia. Un intervento reso possibile grazie a un emendamento promosso dall’onorevole Alessandro Battilocchio, frutto di una sinergia politica efficace e finalizzata esclusivamente al bene della comunità. I fondi permetteranno di dotare la Cavaccia di un nuovo manto erboso di ultima generazione, di realizzare un ulteriore campo da calcetto e di avviare lavori di riqualificazione che restituiranno modernità e funzionalità all’impianto.

Una trasformazione che entrerà nella fase operativa dal 2026 e che segna un deciso passo avanti nella qualità delle strutture sportive del paese. Grazie alla collaborazione tra il consigliere Carlo Cammilletti e il sindaco è inoltre prevista l’implementazione della palestra all’aperto situata accanto alle tribune, uno spazio sempre più apprezzato dai cittadini. Parallelamente il consigliere Giovanni Sgamma sta lavorando alla completa riqualificazione degli spogliatoi, intervento atteso da anni e fondamentale per garantire servizi adeguati agli sportivi del territorio.

Non meno importante è l’iniziativa promossa dall’assessore Romina Scocco, che ha portato all’affidamento del vecchio bar e della biglietteria della Cavaccia all’associazione Airone Monti della Tolfa. Gli spazi sono stati riqualificati e trasformati in un nuovo punto di riferimento per il podismo territoriale, offrendo servizi preziosi ad atleti e appassionati. Braccini sottolinea anche gli interventi avviati nella palestra comunale: dalla creazione di una nuova rete internet alla sistemazione degli spogliatoi, fino allo studio di un piano di efficientamento energetico che mira a rendere la struttura più moderna, sostenibile e adatta alle esigenze delle associazioni sportive.

Ma il lavoro del consigliere non si esaurisce nell’ambito sportivo. In qualità di delegato alle manutenzioni Braccini ha seguito con attenzione il vasto intervento di rinnovamento della pubblica illuminazione avviato negli ultimi mesi. Numerosi punti luce sono già stati sostituiti con moderne plafoniere a LED in via Antonietta Klitsche, via Mario Fontana, via della Repubblica e in tutto il cosiddetto giro della botte lungo via Braccianese.

Altri interventi seguiranno a breve con l’obiettivo di garantire una luce più efficiente, un risparmio energetico significativo e una maggiore sicurezza per i cittadini.

Procede anche il piano dei ripristini stradali, che ha visto interventi su via Civitavecchia, via del Santuario, parte di via IV Novembre, Contrada Matteotti, Contrada Bolzella e diverse zone rurali. Lavori spesso legati alla posa della fibra ottica e ai sottoservizi di metanizzazione, bonifiche idriche e allacci elettrici, indispensabili per modernizzare e mettere in sicurezza le infrastrutture del paese.

Il quadro che emerge è quello di un amministratore presente, impegnato e capace di far dialogare efficacemente la propria delega con quella degli altri componenti dell’amministrazione.

Aldo Braccini ha costruito, passo dopo passo, un modo di fare politica basato sull’operatività e sulla concretezza, lontano dalle polemiche e vicino ai cittadini. Braccini, quindi, si impegna a privilegiare i risultati rispetto alle parole. Un impegno quotidiano che continua a restituire a Allumiere servizi migliori, infrastrutture più moderne e una visione chiara del futuro.

