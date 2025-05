CIVITAVECCHIA – Il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito (COMVIE) di Civitavecchia, ha ospitato nei giorni scorsi il personale della Brigata Alpina Taurinense, comandata dal Generale di Brigata David Colussi, impegnato nella “Pegaso 1/2025”, esercitazione per Posti Comando. Le attività addestrative hanno consentito al personale della Brigata, giunta al suo quarto impegno nel teatro libanese, di aggiornarsi sui recenti sviluppi dell’operazione Unifil/Leonte attraverso gli innovativi strumenti informatici e tecnologici in dotazione all’Esercito tra cui “Imperio”, il Sistema di Comando e Controllo interoperabile in chiave multi-dominio. Alcune attività si sono svolte anche presso la Lega Navale Italiana, sezione di Civitavecchia.

Durante l’attività, parte del personale in approntamento ha condotto attività di Key Leader Engagement presso strutture civili partner del COMVIE, con rappresentanti di Onlus che abitualmente operano con la Forza Armata nei teatri operativi, consentendo al Comandante esercitato di lavorare su progetti reali che saranno concretizzati durante l’operazione all’estero.

Al “role play” ha assistito anche il Comandante del COMVIE, Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla che ha evidenziato quanto questo tipo di attività consentano di trasferire nella realtà del teatro, un concreto supporto alla popolazione, necessario per sviluppare quella fiducia che è la base su cui poggiano i progetti condivisi, mirati all’ottenimento di aiuti concreti a supporto della popolazione in difficoltà e pertanto all’assolvimento della missione. Questa modalità addestrativa introdotta dal COMVIE concilia, in sintesi, le necessità addestrative con l’impiego operativo, reale, delle unità.

Al COMVIE è stata affidata la missione di valutare le performance addestrative dei Comandi e delle unità dell’Esercito con capacità di sperimentare e validare i concetti e i prototipi di mezzi, materiali ed equipaggiamenti necessari al soddisfacimento delle esigenze operative, con lo sguardo rivolto ai processi innovativi futuri e, in particolare, allo sviluppo e maturazione delle tecnologie emergenti e dirompenti.