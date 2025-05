SANTA MARINELLA -Il sindaco Tidei interviene in merito alla chiusura notturna degli stabilimenti balneari per precisare i termini dell’ordinanza in parte male interpretata.

“ La verità è molto semplice ed è quella scritta nell’ordinanza numero 14 - spiega il primo cittadino - Non stiamo chiudendo tutti gli stabilimenti balneari di notte, stiamo solo regolando l'accesso agli arenili della sola Passeggiata di notte, per la vostra sicurezza. Un accesso rimane apertissimo, si può ancora andare in spiaggia di notte, 24 ore su 24, attraverso la scaletta adiacente a Gigi Bar, che sarà sorvegliato per la tranquillità di villeggiati e residenti. Gli altri accessi sono chiusi solo di notte e solo per poche ore, in caso di emergenza saranno aperti immediatamente. E’ ovvio che il provvedimento è mirato a salvaguardare la sicurezza della brava gente che vuole passeggiare sulla spiaggia l’estate anche durante la serata inoltrata. Entreranno dal varco sempre aperto ma sorvegliato. Chi è ubriaco o è in preda agli effetti di sostanze, ci sono le nostre strutture sociali e di accoglienza, mentre sono proibite le spiagge di notte come di giorno. Quindi, non credete a queste bugie, stiamo solo proteggendo la nostra città, rendendola più sicura e più bella”.

