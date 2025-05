TOLFA - Il paese e la società Asd Tolfa hanno ricordato il grande risultato che fece la prima squadra nella stagione 2014-2015 . “Dieci anni fa, precisamente il 10 maggio 2015, l'ASD Tolfa Calcio si aggiudicava il primo posto nel campionato regionale di Promozione - spiegano dal Tolfa - , conquistando per la prima volta, l'ammissione al campionato regionale di Eccellenza. La Società ringrazia il tecnico Mario Bentivoglio, i giocatori e i tanti tifosi, alcuni dei quali, purtroppo, non sono più fra noi”. In quella stagione la squadra collinare riuscì a compire una vera e propria impresa che coinvolse tutto il paese e la cosa più importante è che portò al campo veramente tanti sostenitori. “Ancora un sentito ringraziamento a tutti i protagonisti - spiegano il presidente Alessio Vannicola e la sindaca Stefania Bentivoglio - per gli splendidi ed indelebili momenti vissuti insieme nella stagione sportiva 2014-2015”.