CIVITAVECCHIA – “Estate in giardino” torna alla Cittadella della Musica, si rinnova, guarda ai giovani ma allo stesso tempo garantisce un programma di spettacoli diversi, adatti a tutti, dalla musica alla comicità, passando per gli incontri letterari. Un cartellone che nasce con entusiasmo, curiosità, amore per la cultura e per la città, e che unisce professionalità e voglia di stupire. A firmarlo è la società Skelter – composta da Giordano Tricamo e Benedetta Baldelli – vincitrice del bando promosso dal Comune di Civitavecchia. Dieci gli appuntamenti confermati per il mese di luglio, con un undicesimo in arrivo, non appena saranno perfezionate le autorizzazioni necessarie. Spettacoli a pagamento, ma con un costo simbolico (tra i 5 e i 10 euro), come ha sottolineato la dirigente Gabriella Brullini, a sottolineare l’intento inclusivo della rassegna.

Il sindaco Marco Piendibene ha spiegato la filosofia alla base della scelta dell’amministrazione: «Abbiamo deciso di offrire proposte complementari tra loro in più luoghi della città. In estate Civitavecchia avrà tanti appuntamenti, in altrettanti spazi diversi, con programmi modulati e adatti alle specifiche caratteristiche di ciascun luogo. Alla Cittadella abbiamo voluto puntare su un’offerta vivace e culturalmente stimolante». Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Stefania Tinti: «“Estate in giardino” è un programma a tutto tondo, che incontra i gusti di pubblici diversi, con un occhio di riguardo per i più giovani. Le attrezzature restano a disposizione, quindi non escludiamo ulteriori proposte o l’apertura ad altre realtà del territorio».

A raccontare il lavoro dietro le quinte e la visione che ha guidato le scelte è stato quindi l’ideatore e direttore artistico Giordano Tricamo il quale ha confermato di essersi mossi zsulla base di un’ottima impostazione dell’amministrazione, assegnando a ogni luogo lo spettacolo più adatto. Il nostro auspicio – ha sottolineato – è che la cultura diventi sempre più protagonista: un traino per il territorio, un richiamo per il pubblico e anche un motore economico. L’offerta è variegata, ma con una predilezione per la fascia più giovane, alla quale sentivamo il dovere di rivolgerci con attenzione».

Il programma prende il via con una prima nazionale, quella di De Core Show, una selezione live dei momenti migliori del seguitissimo “De Core Podcast”. Si prosegue con un incontro letterario insieme a Davide Coppo, e con la Filarmonica di Civitavecchia, diretta dal maestro Riccardo Schioppa, in un viaggio attraverso la storia della musica corale con una narrazione leggera e coinvolgente. Non mancheranno le incursioni nella musica contemporanea con Bruno Bellissimo e Coca Puma, protagonisti di un weekend tutto da vivere. Spazio anche all'inchiesta e al racconto con Pablo Trincia e Luca Lancise, autori di uno dei podcast più ascoltati del 2024.

Ancora musica, ma in chiave classica con Eroine di Puccini. E poi l’energia di Maurizio Carucci, cantautore e frontman degli Ex-Otago. Un altro momento da non perdere sarà lo spettacolo di Raffaello Corti, giovane talento della magia comica scoperto su TikTok e oggi vera rivelazione del panorama nazionale. A chiudere, la voce jazz di Naima Farao, per un finale all’insegna dell’eleganza.

«Ci siamo rivolti – ha spiegato Valerio Mandrici, curatore della comunicazione e della parte grafica – al bacino del comprensorio, calibrando il programma sulla capienza e sulle caratteristiche della Cittadella, ma anche sui gusti di un pubblico che vuole essere coinvolto».

Una rassegna quindi che vuole essere una finestra aperta sulla creatività e sulle potenzialità del territorio.