TOLFA - Encomio solenne e pubblico per l'associazione La Filastrocca.

L'amministrazione comunale di Tolfa lo scorso 18 dicembre ha consegnato un encomio pubblico all'associazione La Filastrocca davanti a tutto il consiglio comunale «per lo spirito e la volontà dimostrata nella realizzazione dell'evento denominato “Villaggio di Babbo Natale” che da 11 anni valorizza la città di Tolfa e tutta la sua comunità con grandi risultati e apprezzamento».

La sindaca Stefania Bentivoglio ha consegnato la targa alla presidente dell'associazione La Filastrocca, Marika Compagnucci in rappresentanza di tutta l'associazione.

«Il Villaggio di Babbo Natale 2024 è stata un'edizione superlativa: dalle bellissime location, ai Presepi, ai mercatini, agli spettacoli, che hanno riversato lungo le strade migliaia di persone - spiegano la sindaca Bentivoglio e gli altri membri dell'amministrazione comunale - Un grazie alla associazione La Filastrocca per aver coordinato il lavoro di tanti volontari, allestitori, artigiani, associazioni».

Gioia, emozione e orgoglio sono stati espressi dalla presidente Marika Compagnucci: «Difficilmente sono una persona che ha difficoltà nel parlare, ma questa volta molto sinceramente sono rimasta senza parole. Sarà stato per la sorpresa o per l'emozione, ma la felicità echeggiava intorno a me anzi intorno a noi. Grazie all'amministrazione comunale di Tolfa, in particolare alla sindaca Stefania Bentivoglio. Grazie alle belle parole della consigliera Sharon Carminelli. Dedico a tutti, e sottolineo tutti, questo encomio solenne, a chi c'è stato, c'è e ci sarà. Ma il plauso più grande lo vorrei fare ai miei instancabili collaboratori Lidia Fabbi, Elisabetta Marini, Simone Gobbi, Alessia Boggi, Sara Pieragostini».

