CIVITAVECCHIA – In occasione dell’incontro del 12 novembre presso il MIMIT, il comune di Civitavecchia esprime apprezzamento per la volontà espressa dalla vicepresidente Angelilli sull’apertura di un tavolo specifico dedicato alla vertenza dei lavoratori della Società Minosse, annunciata durante la riunione come uno dei prossimi passi del percorso istituzionale in corso.

L’Amministrazione comunale considera positiva l’attivazione di un confronto mirato sulla situazione occupazionale e ribadisce il proprio sostegno ai lavoratori, con l’impegno a garantire che nessuno rimanga indietro nel percorso che si avvierà nelle prossime settimane.

«Accogliamo con favore l’avvio di un tavolo dedicato ai lavoratori della Società Minosse — dichiara l’Assessore al Lavoro Piero Alessi —. Si tratta di un passaggio necessario per affrontare una vertenza che coinvolge numerose famiglie del territorio. Come Comune saremo presenti e assicureremo il nostro sostegno ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano, perché nessuno rimanga indietro».

