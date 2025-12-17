SANTA MARINELLA - Anche nel centrodestra cittadino si lavora per arrivare alle elezioni di maggio con le carte in regola per puntare al governo della città. Nei giorni scorsi si è tenuto un primo incontro tra i rappresentanti locali delle quattro forze politiche di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Nella tavola rotonda c’erano Rossanese per Fdi, Cosimi per Fi, Maddaloni per la Lega e De Angelis per Noi Moderati. Un confronto interlocutorio, che ha confermato la volontà comune di restare compatti e puntare a nominare un sindaco di centrodestra. Oggi pomeriggio, alle 18, presso la sede di via Antonio Gramsci, i coordinatori di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia, Noi Moderati, unitamente ai consiglieri uscenti si incontreranno per la seconda volta per avviare un tavolo di confronto in vista delle prossime elezioni comunali. «Vogliamo costruire con la massima cura e la massima attenzione un progetto politico unitario che permetta di superare la disastrosa amministrazione uscente – commenta il responsabile cittadino della Lega Giuseppe Maddaloni a nome di tutti gli esponenti del centrodestra - un progetto che dovrà basarsi soprattutto sull'ascolto dei reali bisogni della cittadinanza, completamente trascurati in questi anni. A differenza di quello che sta facendo la sinistra, il nostro interesse primario non è soddisfare i personalismi ma lavorare per il bene della città». Chiaramente l’intento dei quattro rappresentanti politici non è di mettere sul tavolo le carte che vogliono giocarsi e quindi fino ad ora non è stato fatto alcun nome in merito al candidato sindaco da proporre alle amministrative. Per Fratelli d’Italia Rossanese ha voluto sottolineare la necessità di una coesione tra i partiti, chiarendo però anche il metodo che Fdi intende seguire: «l’unità tra i partiti, la volontà di sottoscrivere una lista seria e competente in cui non dovranno essere inserite persone che utilizzano il partito per scopi personali».

