CERVETERI – Rifiuti, pareti e muri antichi del salotto etrusco pieni di scritte denigratorie. Nel centro storico esplode la protesta di residenti e commercianti stufi di dover ripetere sempre le stesse cose e di vedere come i vandali restino sempre impuniti. «Ecco il risultato di una patetica miscela di adolescenti maleducati ed autorità disattente – scrive pubblicamente Giovanni Pisa, membro del direttivo del rione Boccetta - che hanno così, a poco a poco, trasformato uno dei più bei passaggi del centro storico in un ritrovo dove fumare spinelli, bivaccare e lasciare immondizia. Un problema noto agli operatori della nettezza urbana. È da tempo ormai che il degrado del centro storico sembra non interessare più a nessuno». Una polemica tira l’altra. «Direi che è soprattutto il risultato di famiglie incapaci di educare al rispetto i propri figli. Il senso civico: questo sconosciuto!», evidenzia Milena. C’è chi invoca l’installazione di impianti di videosorveglianza per cercare di beccare i teppistelli. «Mettessero le telecamere senza farlo sapere, in questo modo magari vengono individuati. Poi armati di secchio e spugna e giù a ripulire. E una bella multa alle famiglie così se li tengono a casa», è il pensiero di Loredana. «Presenteremo formalmente una istanza – si fa sentire Luca Piergentili, consigliere comunale – non è bello che il nostro cuore della città sia ridotto così e sia in preda a minorenni che mostrano un atteggiamento strafottente e sono incuranti della storia e delle tradizioni di Cerveteri. I cittadini, tra le altre cose, pretenderebbero giustamente la riqualificazione dell’immobile in largo della Boccetta». Il nodo viabilità. Nel centro storico si fanno sentire gli abitanti anche per il discorso relativo a via della Circonvallazione. La strada è stata oggetto di restyling, la sindaca, Elena Gubetti, aveva annunciato il 6 ottobre scorso la riapertura dell’arteria, dopo il cantiere terminato. Le transenne però sono ancora lì, misteriosamente, a bloccare il transito dei veicoli. Un giallo a cui la giunta comunale non ha fornito alcuna risposta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA