ALLUMIERE - Ad Allumiere l’imperdibile commedia “Casa e Chiesa”, scritta da Luigi del Frate e Achille Sgamma e interpretata dalla Compagnia Teatrale Allumiere, che debutterà sabato 17 gennaio alle ore 18:15 ne l’Oratorio di Allumiere. La rappresentazione rientra nel programma dei festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio Abate.

Lo spettacolo si inserisce nel solco della tradizione teatrale locale, proponendo scenette dal ritmo veloce, personaggi vivaci e ambientazioni che rievocano la quotidianità di un tempo. Il titolo Casa e Chiesa evoca una dimensione paesana genuina, fatta di relazioni sociali semplici, luoghi simbolici e un modo di stare insieme che oggi viene raccontato con ironia e affetto.

La Compagnia Teatrale Allumiere, conosciuta e amata è da anni una realtà culturale apprezzata in tutto il comprensorio: ogni volta che portano in scena una commedia registrano puntualmente un grande successo di pubblico, con sale piene e un riscontro caloroso sia per la qualità delle interpretazioni sia per la cura nella resa scenica. Il gruppo è noto per mettere in scena commedie brillanti capaci di far ridere, ma non si limita a questo: negli anni ha affrontato anche piéces teatrali impegnate, soprattutto in particolari momenti dell’anno come la Giornata contro il Femminicidio mostrando una versatilità che dimostra sensibilità e capacità di adattamento a temi diversi. Uno dei tratti distintivi della compagnia è la capacità di far divertire il pubblico trasmettendo allo stesso tempo l’identità del territorio: nelle commedie emergono spesso le tradizioni di Allumiere, il modo di fare degli allumieraschi, il dialetto e i modi di dire locali e il pubblico apprezza enormemente.

A portare in scena la commedia sarà un cast affiatato composto da Manuela Antonacci, Alessandra Catenacci, Fabiola Faggiani, Alessandra Ercolani, Rita Baiocco, Remo Cirilli, Luigi del Frate, Achille Sgamma e Vittorio Trovarelli. Un plauso particolare va al regista Achille Sgamma, vero punto di riferimento della compagnia, capace di guidare ogni produzione con competenza e creatività. Eccezionale il cast e oggi la Compagnia Teatrale Allumiere è una realtà artistica di alto livello e una garanzia di spettacoli di successo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA