CIVITAVECCHIA – Con la presente, Acea Ato2 comunica che, a causa dell' interruzione della fornitura idrica all'Impianto Filtri Aurelia da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione dalle 08:00 alle 23:00 di giovedì nelle seguenti strade/zone:

  • Zona Borgata Aurelia;

  • Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia;

  • Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);

  • Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa);

  • Zona Area Portuale;

  • Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per tutta la durata del disservizio, stazioneranno autobotti in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).

Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli e/o comunicato stampa. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it.

