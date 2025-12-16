PHOTO
CIVITAVECCHIA – Con la presente, Acea Ato2 comunica che, a causa dell' interruzione della fornitura idrica all'Impianto Filtri Aurelia da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione dalle 08:00 alle 23:00 di giovedì nelle seguenti strade/zone:
Zona Borgata Aurelia;
Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia;
Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);
Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa);
Zona Area Portuale;
Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per tutta la durata del disservizio, stazioneranno autobotti in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).
Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli e/o comunicato stampa. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it.
