SANTA MARINELLA – L’ufficio stampa del sindaco risponde alle esternazioni del rappresentante della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino, che criticava la gestione amministrativa della Santa Marinella Servizi. “Marino invoca la professionalità sulle nomine della partecipata? – si legge in una nota stampa del Comune – ma i risultati sembrano dare ragione a questa amministrazione, non a lui. Sono numeri, fatti, non chiacchiere da bar. La Santa Marinella Servizi ha attraversato insieme al Comune un periodo difficilissimo, di ristrettezze, ma è riuscita a creare nuove aree di business e nuovi ricavi. Mentre altri si lamentavano e facevano la morale, noi abbiamo lavorato. È riuscita a realizzare un equilibrio finanziario tra le varie componenti produttive dell'azienda. Non è un compito facile. E non solo, ha continuato a creare posti di lavoro e opportunità, soprattutto nei mesi estivi, quando la nostra città ne ha più bisogno, ma anche a tempo pieno, sempre tramite concorso, dando stabilità ai giovani. Usciti dal dissesto, anche la municipalizzata ha potuto incrementare gli investimenti e stando ai risultati dell'ultimo bilancio, ha chiuso con un attivo di 47mila euro. Nel panorama delle municipalizzate, è un risultato magnifico. Altre aziende pubbliche sono in rosso, affossate dai debiti, e rischiano di trascinare nell’abisso il loro stesso Comune, ma la nostra, è una storia di successo. E si avvia ad essere una municipalizzata virtuosa, un esempio per tutta la nazione. Marino dimentica un piccolo, insignificante dettaglio ovvero il vero costo della professionalità, perchè il consiglio di amministrazione della Santa Marinella Servizi presta la sua opera di indirizzo e di controllo completamente gratis perché così prevede la legge. Non ci sono stipendi d'oro, non ci sono privilegi. Solo dedizione al lavoro per la nostra città. Evidentemente, stando ai risultati, la Santa Marinella Servizi è stata fortunata, o è stato ben accorto e capace chi ha fatto le nomine. Perché da un periodo buio, da un pantano che ci hanno lasciato in eredità, si è passati a un utile di 47mila euro. Questo non è un caso, è il frutto di scelte mirate e di persone che sanno cosa fare attraverso scelte mirate, fatte al momento giusto. I criteri che verranno seguiti per le nomine, sono anzitutto quelli previsti nell'ambito delle leggi, con la discrezionalità che questa amministrazione applica in quel quadro. E che, a quanto pare, ha dato fin qui eccellenti risultati. Non vedo dunque quali possano essere gli spazi per una critica superficiale e macchiettistica e sinceramente non abbiamo tempo per queste chiacchiere da salotto. Noi lavoriamo per la gente, per far crescere Santa Marinella”.

