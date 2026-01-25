LADISPOLI – Due nuovi palazzetti sportivi e la prima pista di atletica leggera anche se lunga solo 200 metri e non 400 come da prassi. Ma il 2026 sarà l’anno delle opere pubbliche. Includendo l’attuale Pala Sorbo, saranno tre alla fine le strutture dove poter disputare gare ufficiali e allenamenti dando un nuovo impulso alle varie discipline. La grande novità senza dubbio è il contributo economico di due milioni e mezzo del Consiglio dei Ministri grazie al bando denominato “Sport e Periferie 2025”. Il comune ladispolano ha aggiunto ulteriori 600mila euro per avviare i lavori del Pala Ladislao che inizieranno a breve alle spalle di piazza delle Primule. Come confermato nelle scorse settimane dal primo cittadino, Alessandro Grando, sarà un’altra struttura moderna e polifunzionale pensata per il calcio a 5, il basket, la pallavolo, le arti marziali, la ginnastica e tutti gli sport indoor. L’edificio avrà una pianta rettangolare di 50 x 35 metri, per una superficie utile lorda di 1.750 metri quadri, comprensiva di spogliatoi e servizi. L’idea è quella di formare un polo sportivo in grado di soddisfare la crescente domanda di spazi da parte delle associazioni locali. Intorno verrà realizzata pure la pista di atletica grazie ad ulteriori 600mila euro direttamente dalle casse del municipio. Con delibera di Giunta è stato avviato l’iter per la progettazione e la conseguente realizzazione dell’opera su un terreno di proprietà comunale in fondo a viale Mediterraneo. Previsti spogliatoi, una tribuna, un parcheggio dedicato e un collegamento pedonale.

L’ALTRO ITER

Nel frattempo va avanti senza sosta il cantiere di un altro palazzetto in via Sironi. Città Metropolitana ha finanziato l’opera con quasi 2 milioni di euro. In questa sede si svolgeranno gli allenamenti non solo dei giovani del plesso ma anche delle associazioni, nonché le gare ufficiali previste nei campionati di basket, volley e altre discipline. L’impianto sarà omologato, almeno in una prima fase, per competizioni fino alla categoria di Serie C, prevedendo quindi anche un nuovo blocco spogliatoi, l’infermeria, i servizi igienici, il magazzino e un collegamento funzionale coperto largo oltre un metro che permetterà a studenti e giocatori di raggiungere il campo senza finire sotto la pioggia.

