CERVETERI – La riqualificazione della scuola di via Castel Giuliano piace al centrodestra etrusco che ammicca al governatore Rocca. In particolare è il consigliere di Fratelli d’Italia Luigino Bucchi ad evidenziare l’impegno della giunta regionale. «Grazie al presidente Rocca – commenta - arriveranno nel comune di Cerveteri soldi utili per la manutenzione dell’istituto comprensivo di Cerenova. Si tratta di un milione e mezzo circa da utilizzare per la scuola di via Castel Giuliano nella frazione marina». C’è l’elenco di tutti gli interventi previsti: nuovi infissi esterni che, sostituendo gli attuali, non faranno disperdere il calore interno soprattutto nei periodi più freddi, efficientemento dell'illuminazione, un nuovo cappotto termico e poi la sostituzione del generatore. «Il finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro – prosegue ancora il consigliere Bucchi – deve essere inquadrato nell’ambito delle misure di sostegno per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici inserite nel programma regionale». Si tratta di un contributo che nei fatti consentirà di dare un volto totalmente nuovo all’edificio esistente da tantissimi anni, che oltre agli interventi di manutenzione ordinaria necessitava di lavori di natura straordinaria come questo avviato con i soldi della Pisana. LA ROAD MAP

Da capire quando partirà il cantiere che garantirà a studenti e al personale un’illuminazione migliore con un consumo minore. Probabilmente gli operai approfitteranno della pausa estiva per avviare la ristrutturazione tanto attesa dalle famiglie, dagli alunni e dal personale scolastico e non.

