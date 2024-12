Il sodalizio dei Facchini di Santa Rosa piange la scomparsa di Alfiero Antonini, 89 anni, architetto di Armonia Celeste.

“Del caro Alfiero - scrive nella sua pagina social - si conserva il ricordo della grande professionalità che unita alle notevoli doti umane hanno fatto di lui una persona indimenticabile”.

Figura di spicco del settore urbanistico ed edilizio civitavecchiese, Alfiero Antonini ha saputo farsi amare e apprezzare anche nella Tuscia.

Il sodalizio dei Facchini di Santa Rosa lo ricorda come “ un amico che non ha fatto mai mancare la sua presenza e il suo affetto nei confronti dei Facchini, i quali, in questo momento di grande dolore, si stringono attorno ai familiari”.

Le esequie si terranno lunedì alle 11 presso la cattedrale di Civitavecchia. “Che Rosina - prosegue il Sodalizio - lo accolga tra le sue braccia per presentarlo al cospetto del Padre Celeste. Riposa in pace, caro Alfiero”.