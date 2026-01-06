La pioggia ha fermato gli eventi per l'Epifania a Viterbo ma non la festa preparata dai Facchini. Questa mattina, infatti, nella chiesa della Pace è arrivata la Befana.

Per il Sodalizio dei facchini, che ha organizzato l'appuntamento, si è trattato di un momento di festa a cui hanno partecipato tanti bambini. Ma la festa dell'Epifania ha rappresentato anche un'occasione di convivialità per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri di buon anno e brindare insieme a questo 2026 “che siamo certi – dicono – sarà un anno ricco di emozioni e nuovi traguardi”. Tra i presenti il ​​presidente del sodalizio, Massimo Mecarini, e il capo facchino, Luigi Aspromonte.