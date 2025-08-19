LADISPOLI – Lo sport non va in vacanza ma raddoppia. In città è tempo di “Summer Sport” con tanti ospiti illustri sulla spiaggia libera di via Regina Elena. Tre giornate all’insegna dell’energia, del gioco e dell’aggregazione in riva al mare grazie all’evento promosso e organizzato da Asd Beach Tennis and Sports, con il patrocinio del Comune. Dal 22 al 24 agosto, la spiaggia l’arenile si trasformerà in un’arena a cielo aperto per ospitare tornei amatoriali e dimostrazioni di Beach Tennis, Beach Volley e Foot Volley, coinvolgendo appassionati, turisti e semplici curiosi. Ad arricchire l’iniziativa, la partecipazione straordinaria di noti ex calciatori e personaggi del panorama sportivo, che scenderanno in campo per momenti di condivisione e divertimento. Tra i nomi già confermati: gli ex calciatori Candela, César, Hernanes, Zé Maria, Luiso, Manfredini, Romondini, Incocciati, Chierico; l’ex campione del mondo di Beach Tennis Riccardo de Filippi; la campionessa del Beach Volley Veronica Guidozzi e molti altri ospiti. Madrina d'eccezione Sofia Bruscoli. Attraverso la partecipazione di Federazioni e Enti di Promozione Sportiva, l’evento valorizza lo sport non solo come pratica salutare, ma anche come occasione di spettacolo e aggregazione, contribuendo a consolidare Ladispoli come meta di turismo sportivo. «Credo che la presenza di campioni e celebrità - commenta il consigliere delegato ai rapporti con Federazioni ed Enti Sportivi, Stefano Fierli -, unita alla possibilità di assistere a esibizioni e tornei, possa offrire al pubblico un vero e proprio spettacolo. È un binomio vincente che arricchisce la nostra città e rafforza gli investimenti già avviati dall’amministrazione Grando per la promozione dello sport, anche grazie al lavoro e alla massima professionalità dell’ufficio Sport e Demanio».

