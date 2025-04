È andato in Liguria nonostante il divieto di muoversi da Bagnaia. Per questo un 46enne, di origine capoverdiana, è stato arrestato.

Mercoledì i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova. L’arresto è avvenuto a seguito delle segnalazioni dei militari all’autorità giudiziaria della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora, già in atto nei suoi confronti.

L’uomo, infatti, era ritenuto responsabile di maltrattamenti perpetrati l’anno scorso nei confronti della sua ex compagna a Genova.

A partire dal 21 marzo, si era reso irreperibile, come riscontrato dai carabinieri della Stazione di Bagnaia in occasione dei controlli volti alla verifica delle disposizioni cautelari.

Grazie alla collaborazione tra i militari della caserma di via Fontana del Pegaso e quelli della Stazione di Vitorchiano, l’uomo è stato intercettato mentre faceva rientro dalla Liguria dove sarebbe rimasto per una decina di giorni. E’stato quindi arrestato e Successivamente, è stato trasferito presso il carcere Nicandro Izzo di Viterbo.