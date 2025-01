Due denunce e una segnalazione alla prefettura. È il bilancio dei controlli effettuati dali carabinieri della Compagnia di Tuscania ha disposto con particolare riferimento alle aree residenziali, luoghi di ritrovo e principali vie di comunicazione, al fine di garantire la sicurezza dei giovani nelle notti del week-end.

In tale contesto, lo scorso fine settimana i militari dell’Aliquota radiomobile del nucleo operativo e radiomobile di Tuscania hanno denunciato un giovane vetrallese per guida sotto l’influenza di cocaina e ne denunciavano un altro, di origini rumene, che in forte stato di alterazione alcoolica ha perso il controllo della propria autovettura andando a sbattere contro un albero posto ai margini della sede stradale. Inoltre i carabinieri della Stazione di Montalto di Castro hanno segnalato alla Prefettura di Viterbo un giovane di Civitavecchia trovato in possesso, in prossimità di un attenzionata piazza di spaccio, di due dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,10 grammi.