CERVETERI - È entrato nel vivo il Piano Asfalti 2025 del Comune, con un doppio intervento aperto questa mattina nella frazione di Cerenova. Da un lato in via Tuscolo è iniziata la fase di fresatura del manto stradale, operazione preliminare al rifacimento completo dell’asfalto. Dall’altro, in via Satrico sono in corso le ultime fasi di riasfaltatura, che restituiranno alla cittadinanza una delle principali arterie in condizioni totalmente rinnovate. Gli interventi si inseriscono in una più ampia programmazione che prevede, nei prossimi giorni, l’apertura di nuovi cantieri anche nel capoluogo. Le prossime vie interessate saranno via Umberto Badini, via della Lega, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar, tutte arterie urbane che necessitano da tempo di un intervento strutturale per garantire maggiore sicurezza e comfort alla circolazione. «I lavori stanno proseguendo in maniera regolare e nel rispetto del cronoprogramma», ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti, che ha sottolineato come, dopo aver ultimato le opere in via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare e in via Fiesole, l’amministrazione abbia dato priorità alle strade centrali della frazione balneare. L’assessore ha anche spiegato le ragioni tecniche della scelta di eseguire i lavori ora: «E’ la soluzione migliore dal punto di vista tecnico. Il calore favorisce la lavorabilità del bitume, ne facilita la compattazione e garantisce una maggiore aderenza al suolo, rendendo il manto più resistente nel tempo. Temperature più alte riducono il rischio di infiltrazioni, crepe e future buche». Il Piano Asfalti 2025 rappresenta uno dei principali impegni dell’amministrazione comunale sul fronte della manutenzione urbana e della sicurezza stradale, con interventi mirati a migliorare la viabilità su tutto il territorio comunale.

