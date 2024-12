CERVETERI – Quasi 700mila euro per riasfaltare alcune strade martoriate dalle buche. C’è già la road map su cui interverrà il comune di Cerveteri: via Furbara-Sasso, via degli Eucalipti a Campo di Mare, via Volterra a Cerenova, via Carlo Cavalieri a Cerveteri e via Sagripanti nella zona del Tyrsenia. Progetto confermato dall’assessore ai Lavori pubblici. «Interventi importanti e non più rimandabili – spiega Matteo Luchetti – grazie a questa delibera che ci consente di dare il via all'iter che porterà al rifacimento della pavimentazione di cinque vie che necessitavano di una seria ristrutturazione». Il costo dell'operazione precisamente è di 680mila euro, cifra che il Granarone aveva previsto tuttavia all'interno del Piano triennale delle opere pubbliche del 2023. «L’importo – chiarisce ancora l’assessore Luchetti - è comprensivo di progettazione, direzione lavori e include pure gli oneri per la sicurezza. Il prossimo passaggio, è quello relativo all'indizione della gara di affidamento dei lavori. Poi, dopo l'assegnazione, partiranno i cantieri. Colgo l'occasione, per ringraziare il personale dell'ufficio Opere Pubbliche e i nostri dirigenti». I cittadini chiedono però un restyling urgente in via Settevene Palo, la strada che conduce a Bracciano e alle località del lago, via di Zambra e via Fontana Morella.

