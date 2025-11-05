CIVITAVECCHIA – «Il traffico ferroviario tra Santa Severa e Civitavecchia è completamente interrotto da questa mattina a causa di un guasto alla linea elettrica. La circolazione risulta sospesa dalle 4:30 e, secondo informazioni raccolte, il problema non verrà risolto prima di domani».

Lo dice il capogruppo FI Luca Grossi che prosegue: «Tradotto: centinaia di pendolari rischiano di restare bloccati o di affrontare enormi disagi per rientrare a casa questa sera, con ulteriori problemi anche domani mattina. Di fronte a questa situazione, chiedo al Sindaco di Civitavecchia di attivarsi immediatamente presso Trenitalia e RFI per garantire il massimo numero di autobus sostitutivi nelle fasce più critiche, in particolare per il rientro serale odierno e le prime ore della mattina di domani. Non possiamo – conclude - lasciare i cittadini da soli in un caos del genere: serve organizzazione, tempestività e un coordinamento chiaro con i gestori del servizio ferroviario».

©RIPRODUZIONE RISERVATA