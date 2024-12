La guardia di finanza lunedì è stata degli uffici del Comune. Sotto la lente delle fiamme gialle ci sarebbero gli affitti non pagati di beni immobili di proprietà del Comune. I militari avrebbero acquisito documenti e cartelle. L’attenzione si sarebbe concentrata in particolare su due attività commerciali, un’abitazione privata e un altro locale, tutti situati nelle vicinanze di piazza del Comune. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

A sollevare l’attenzione sul tema delle morosità, era stato il consigliere d’opposizione Marco Bruzziches, che nei giorni scorsi è tornato a chiedere risposte dall’amministrazione comunale. Bruzziches vuole sapere se il Comune sta affrontando la questione degli affitti non pagati e quanti soldi è riuscito ad incassare». Per questo ha fatto esplicita richiesta di accesso agli atti. Fino al 2021, secondo quanto sostiene Bruzziches, le morosità sugli immobili comunali ammontavano a circa 400 mila euro.