CIVITAVECCHIA – «Il coordinamento comunale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia condanna con assoluta fermezza il vile gesto intimidatorio ai danni di Mario Benedetti, al quale ignoti hanno lasciato sul parabrezza dell’auto un proiettile accompagnato da un messaggio minatorio».

Lo scrivono i meloniani in una nota intervenendo all'indomani del ritrovamento da parte dell'imprenditore che ha destato un’ondata di sdegno ed indignazione in città con decine e decine di manifestazioni di vicinanza all’uomo colpito dal grave gesto.

«Un episodio – proseguono - di estrema gravità che rappresenta un preoccupante sintomo del clima che si respira oggi in città, dove c’è chi ricorre a intimidazioni e minacce. Fratelli d’Italia esprime piena solidarietà e vicinanza a Mario Benedetti, confidando nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si faccia rapidamente piena luce sull’accaduto e si individuino i responsabili di questo inaccettabile atto di intimidazione. Civitavecchia – concludono - non può e non deve rassegnarsi a un clima di paura: chi ama la città non può rimanere indifferente di fronte a simili notizie, ma deve reagire nel nome della legalità, della trasparenza e del coraggio civile».

