ALLUMIERE – L’associazione Amici della Musica di Allumiere, grazie alla collaborazione della professoressa Sonia Turchi, ha organizzato un magnifico concerto di pianoforte che ha incantato il pubblico con la straordinaria esibizione del Trio Unione. Protagonisti del pomeriggio musicale sono stati tre interpreti di altissimo livello: Paola Lombi, il maestro Giuseppe Bianchini e il maestro Walter Fischetti, che insieme formano un sodalizio artistico di grande raffinatezza. La professoressa Paola Lombi, già docente di educazione musicale nella scuola secondaria, ha condiviso il palco con Giuseppe Bianchini, musicista che, pur avendo intrapreso percorsi professionali diversi, non ha mai abbandonato la sua profonda passione per il pianoforte, esprimendola anche attraverso l’arrangiamento di brani originali. Accanto a loro il grande Walter Fischetti, pianista di fama internazionale, per quarant’anni docente di pianoforte nei Conservatori italiani e a lungo punto di riferimento del Conservatorio dell’Aquila; dopo una brillante carriera concertistica in Italia e all’estero è oggi direttore del Corso di Didattica Pianistica presso la scuola Donna Olimpia di Roma. Il Trio Unione ha offerto un programma di grande eleganza, spaziando tra capolavori dell’800 e del 900, alternando esecuzioni a quattro e sei mani di grande impatto tecnico ed emotivo. Tra le punte di diamante del concerto l’esecuzione di due preludi di Debussy interpretati da Fischetti con straordinaria sensibilità, precisione e profondità espressiva: momenti di pura poesia che hanno rapito la platea. Il pubblico, numeroso e caloroso, ha gremito l’auditorium, regalando lunghi applausi e autentiche ovazioni ai tre artisti, che hanno saputo trasmettere emozioni e passione in ogni nota. All’evento ha preso parte anche il sindaco di Allumiere, Luigi Landi che ha espresso parole di apprezzamento per la qualità e l’alto valore culturale dell’iniziativa. Significativa anche la presenza delle giovani allieve del corso di pianoforte dell’associazione Amici della Musica, che hanno seguito il concerto con attenzione e ammirazione, respirando l’atmosfera viva e autentica della musica d’autore. L’evento ha rappresentato non solo un momento di grande musica, ma anche un segnale importante per la crescita culturale del territorio. Gli organizzatori hanno espresso la volontà di far diventare Allumiere, nota dopo nota, una vera e propria “Città della Musica”, punto di riferimento per concerti, rassegne e momenti di incontro dedicati all’arte musicale e alla formazione dei giovani talenti. «Ascoltare musica a questi livelli non è certo frequente – ha sottolineato la presidente Cammilletti –. Siamo onorati di aver ospitato un concerto così intenso e raffinato.Eventi così possono contribuire a far crescere il valore culturale del nostro paese”.