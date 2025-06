TOLFA - Si è svolta il 14 e 15 giugno a Tolfa la tradizionale Sagra del Prosciutto, un appuntamento attesissimo che quest’anno ha richiamato un pubblico ancora più numeroso, con una partecipazione entusiasta di visitatori provenienti dal litorale e da Roma, attratti dalla genuinità dei prodotti locali e dall’atmosfera festosa che ha animato le vie del paese. La manifestazione ha visto come protagonista assoluto il prosciutto dei norcini tolfetani, distribuito in forma di degustazione lungo il centro storico da parte di rioni, associazioni e realtà locali, in un percorso del gusto che ha incluso anche altre specialità tipiche, come il miele dei Monti della Tolfa, presente in uno stand molto frequentato e piatti creativi preparati da ristoratori e cuochi con impasti e ingredienti a base di prosciutto. Tra i momenti più apprezzati, lo show cooking dello chef Antonio Morra, che ha proposto ricette a tema sia sabato che domenica, coinvolgendo il pubblico con passione e maestria. Lungo le vie si è respirata un’aria di festa grazie alle street band, agli spettacoli itineranti, ai giochi per bambini, ai momenti di musica dal vivo e alla presenza di artisti di strada, come l’artista Ametè con i suoi giochi di bolle di sapone che hanno incantato grandi e piccoli. Il programma ha offerto anche spazi dedicati alla cultura e alla storia locale: molto interessante è stata la mostra fotografica di Carlo Marazzi sulle miniere dei Monti della Tolfa, allestita su via Roma, così come suggestiva è stata la visita straordinaria alla Rocca e alle chiese del Crocifisso e di Sant’Egidio, resa possibile grazie alla collaborazione con la Casa del Bosco ETS e alla disponibilità di don Martin, che ha guidato i turisti alla scoperta di questi tesori nascosti. La degustazione “Rocca Experience” in cima alla Rocca ha rappresentato un momento davvero unico, con vista mozzafiato e sapori autentici. Applausi scroscianti e risate hanno accompagnato il passaggio de “La Racchia” che ha aperto la festa sabato pomeriggio, mentre grande successo ha riscosso anche il raduno bandistico tra la Banda di Tolfa e quella di Monterosi, che si sono esibite in concerto sia in piazza Nuova che in piazza Vecchia. Gli spettacoli serali hanno registrato ottime presenze: sabato sono saliti sul palco i Mojo e Alice Paba, mentre domenica è stata la volta dei due gruppi di Roch e i suoi fratelli, seguiti dal coinvolgente show dei Mezzotono. Molto applaudita anche la sfilata storica con i balli dell’Ottocento in abiti d’epoca, così come la poesia itinerante dei poeti a braccio del Circolo Bartolomeo Battilocchio che hanno saputo emozionare e divertire il pubblico con i loro versi improvvisati. La due giorni ha ospitato anche la presentazione del progetto della Rete d’Impresa, che ha avuto un proprio stand per far conoscere il prosciutto e altri prodotti locali, illustrando anche il nuovo servizio di noleggio e-bike per esplorare i sentieri del territorio: le biciclette elettriche, inaugurate ufficialmente in occasione della festa presso la sede dell’ex farmacia su via Roma, saranno a disposizione di cittadini e turisti grazie all’iniziativa Tolfa Borgo Experience e all’apposita applicazione. Grande affluenza allo stand della Pro Loco, dove molti visitatori si sono associati e hanno ricevuto materiale informativo, cartine escursionistiche e urbane, pubblicazioni sulla storia del paese e sul cavallo tolfetano, simbolo identitario del territorio. La passeggiata culturale di domenica mattina, con il tour per il borgo condotto tra località Pisciarelli, via Frangipane, la Chiesa del Crocifisso e la parrocchia di Sant’Egidio, ha lasciato i partecipanti affascinati dalla narrazione delle storie legate alle reliquie, alla confraternita e alle antiche feste rurali come quella di Sant’Isidoro, ormai scomparsa. Particolarmente toccante è stata la salita alla Rocca, accompagnata dalle note dell’organo che ha suonato sulla vetta, offrendo un momento di grande suggestione che ha simbolicamente riassunto il senso più profondo della festa: l’incontro tra tradizione, cultura e partecipazione comunitaria.