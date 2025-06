ALLUMIERE - Ad Allumiere, gran finale per la 22ª Festa del Vino e del Tartufo: alla Cavaccia domenica di gusto, tradizione e spettacolo. Si chiude oggi, domenica 29 giugno, con una giornata ricchissima di appuntamenti, la 22ª edizione della Festa del Vino e del Tartufo, organizzata dalla Contrada Burò coordinata dal presidente amedeo Mariani presso il campo sportivo della Cavaccia. Un evento che, fin dalle prime due serate, ha registrato il tutto esaurito, richiamando centinaia di visitatori e confermandosi come uno degli appuntamenti più amati e riusciti del calendario estivo allumierasco.

La manifestazione, che ogni anno unisce convivialità, cultura gastronomica e divertimento, ha ricevuto entusiastici consensi da parte del pubblico, grazie a un’organizzazione impeccabile, all’atmosfera accogliente e – soprattutto – alla qualità eccellente della cucina e dei vini offerti. Un risultato reso possibile dal grande lavoro della Contrada Burò e dei suoi volontari, che hanno trasformato l’area della Cavaccia in un vero e proprio villaggio del gusto. Protagonista assoluto, ovviamente, il tartufo nero locale, esaltato da una cucina attenta alla tradizione e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. La proposta gastronomica è, infatti, uno dei fiori all’occhiello della festa. Il menù della 22ª Festa del Vino e del Tartufo prevede un ricco antipasto misto, perfetto per aprire il pasto tra salumi, formaggi e sfizi locali. A seguire gli avventori possono scegliere tra quattro primi piatti, tutti di altissimo livello: le beghe all’amatriciana, un classico della tradizione locale; gli gnocchi al tartufo, dal profumo irrirresistibile; la tradizionale ed eccezionale “Mentucciata” più amata del comprensorio, ormai divenuta leggendaria E per i più piccoli (o per chi cerca semplicità), una gustosa pasta al pomodoro. Fra i secondi piatti la scelta non è da meno: un succulento spezzatino alla maremmana, saporito e tenero; Una superba arista tartufata, che unisce delicatezza e intensità; gli arrosticini cotti alla brace e davvero imperdibili; le salsicce alla griglia, sempre amatissime e apprezzate. Come contorni si può optare tra patate fritte croccanti o una fresca insalata, mentre per concludere in dolcezza non mancano due proposte tradizionali: la panna cotta e le golosissime ciambelle fritte, preparate secondo ricetta locale. Il tutto accompagnato da una selezione di vini del territorio, provenienti da cinque eccellenze locali: Il Casello, Poggio della Stella, Stracciabrache, Enotria e Il Forcese. Ma oggi non è solo l’ultima occasione per gustare questi piatti: il programma della domenica è una vera maratona di eventi pensati per tutte le età. La giornata si è aperta alle ore 9:30 con la spettacolare Gara dei cani da tartufo, realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Tartufai Italiani. Una sfida tra i migliori cani da cerca, in un contesto unico dove la tradizione incontra la passione per il territorio. Alle ore 12 è scattato invece il Raduno Vespa Special, che ha colorato la Cavaccia di motori, passione e allegria. I vespisti, accolti con entusiasmo, hanno potuto pranzare direttamente presso lo stand della festa, unendo la convivialità alla passione per le due ruote. Nel pomeriggio, alle 16, torna uno dei momenti più attesi e divertenti della festa: la Corsa degli Asini a tre, che ogni anno richiama decine di curiosi e appassionati. una vera e propria sfida tra i migliori asini del territorio, con la partecipazione delle sei contrade di AllumiereUn appuntamento molto sentito, che rappresenta lo spirito popolare di questa manifestazione. Gran chiusura alle ore 22:30 con il sempre amato Mini Palio delle Contrade. Il tifo, la rivalità e il senso di appartenenza renderanno la serata indimenticabile, come ogni anno.

Appuntamento a questa sera per il gran finale alla Cavaccia: tra piatti strepitosi, eventi spettacolari e tanta voglia di stare insieme, si chiude un’edizione che resterà a lungo nella memoria della comunità allumierasca.

