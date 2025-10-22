TARQUINIA – Gli studenti tarquiniesi Beatrice Sacconi e Fulvio Nardecchia hanno ricevuto le borse di studio promosse dall’Avis provinciale di Viterbo, con il contributo

della Fondazione Carivit e della Banca Lazio Nord. L’iniziativa, che si è tenuta nella Città dei Papi, rappresenta un importante momento di riconoscimento per i giovani che si distinguono non solo per il rendimento scolastico, ma anche per il loro impegno civico e la sensibilità verso la solidarietà e la donazione del sangue. I due studenti fanno parte dell’Avis di Tarquinia, una delle realtà più grandi della Tuscia, sia per numero di iscritti che per quantità di donazioni effettuate ogni anno.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il vicesindaco di Tarquinia Enrico Leoni e l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni, che hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dai due studenti. “Questi giovani – dichiara il vice sindaco Leoni – rappresentano un esempio concreto di come l’impegno civico e la solidarietà possano andare di pari passo con la crescita personale e scolastica. La donazione del sangue è un gesto semplice ma di enorme valore, e vedere i nostri ragazzi scegliere di contribuire al bene comune ci fa guardare al futuro con fiducia”.

“Sono felice di poter condividere questo momento con Beatrice e Fulvio – afferma l’assessora Corridoni -, due studenti che esprimono con il loro comportamento i valori di altruismo, responsabilità e partecipazione. La scuola, insieme alle famiglie e alle associazioni, ha un ruolo fondamentale nel trasmettere questi principi. Ringrazio l’Avis provinciale di Viterbo, la Fondazione Carivit e la Banca Lazio Nord per aver dato vita a un’iniziativa che premia non solo il merito, ma anche la generosità e l’impegno civico”.

