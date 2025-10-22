Social
mercoledì, 22.10.2025
Home page>Cronaca>NEWS & COFFEE rassegna s...

Video

Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa mercoledì 22 ottobre 2025
Cronaca

L’associazione Tarquinia in rosa dona un ecografo alla chirurgia senologica dell’ospedale Santa Rosa

La strumentazione è destinata a migliorare la diagnosi e il monitoraggio delle pazienti da patologie mammarie
Alessandra Rosati
L’associazione Tarquinia in rosa dona un ecografo alla chirurgia senologica dell’ospedale Santa Rosa
L’associazione Tarquinia in rosa dona un ecografo alla chirurgia senologica dell’ospedale Santa Rosa
Cronaca

«Tutto fermo, la giunta Sposetti dimentica i cantieri Pnrr già finanziati e appaltati»

I consiglieri comunali Serafini e Zacchei (Fdi) lanciano l’allarme: «Ex Mattatoio, ex cartiera ed ex Cale: i lavori rischiano di andare in fumo»
Alessandra Rosati
«Tutto fermo, la giunta Sposetti dimentica i cantieri Pnrr già finanziati e appaltati»
«Tutto fermo, la giunta Sposetti dimentica i cantieri Pnrr già finanziati e appaltati»
Cronaca

Finanziamento per la viabilità al Lido di Tarquinia, Sposetti: “Premiata la capacità progettuale dell’amministrazione comunale”

Alessandra Rosati
Finanziamento per la viabilità al Lido di Tarquinia, Sposetti: “Premiata la capacità progettuale dell’amministrazione comunale”
Finanziamento per la viabilità al Lido di Tarquinia, Sposetti: “Premiata la capacità progettuale dell’amministrazione comunale”
GROTTE DI CASTRO

Il palazzetto dello sport intitolato a Luigi Zonghi

La cerimonia si svolgerà sabato prossimo alle ore16
Il palazzetto dello sport intitolato a Luigi Zonghi
Il palazzetto dello sport intitolato a Luigi Zonghi
Cronaca

Artisti, architetti studiosi e appassionati: appuntamenti culturali a villa Saracena

Sabato e domenica due giornate promosse da Villa Saracena Ets, curate da Altremuse e patrocinate dal Comune di Santa Marinella
Artisti, architetti studiosi e appassionati: appuntamenti culturali a villa Saracena
Artisti, architetti studiosi e appassionati: appuntamenti culturali a villa Saracena
Cronaca

Archeobus, un successo travolgente a Santa Severa e Santa Marinella. Tidei: "Trionfo di cultura ed identità"

Alessandra Rosati
Archeobus, un successo travolgente a Santa Severa e Santa Marinella. Tidei: \"Trionfo di cultura ed identità\"
Archeobus, un successo travolgente a Santa Severa e Santa Marinella. Tidei: \"Trionfo di cultura ed identità\"
Cronaca

«Sicurezza a S. Marinella, il silenzio dell’amministrazione porta al caos»

Intervento di Stefano Marino dopo il caso del clochard trovato in una pozza di sangue
Alessandra Rosati
«Sicurezza a S. Marinella, il silenzio dell’amministrazione porta al caos»
«Sicurezza a S. Marinella, il silenzio dell’amministrazione porta al caos»
Cronaca

«Basta immobilismo, il castello di S. Severa torni ad essere un luogo vivo di cultura»

Presa di posizione del Pd in vista della discussione in consiglio della bozza della nuova convenzione prevista per domani
Alessandra Rosati
«Basta immobilismo, il castello di S. Severa torni ad essere un luogo vivo di cultura»
«Basta immobilismo, il castello di S. Severa torni ad essere un luogo vivo di cultura»
Il sequestro

«Questa discarica era una potenziale bomba ecologica», la sindaca Gubetti si sfoga dopo il blitz di carabinieri e vigili urbani

Le forze dell’ordine sono intervenute in un terreno della frazione Ceri
«Questa discarica era una potenziale bomba ecologica», la sindaca Gubetti si sfoga dopo il blitz di carabinieri e vigili urbani
«Questa discarica era una potenziale bomba ecologica», la sindaca Gubetti si sfoga dopo il blitz di carabinieri e vigili urbani