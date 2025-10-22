Amministrazione
mercoledì, 22.10.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa mercoledì 22 ottobre 2025
Cronaca
L’associazione Tarquinia in rosa dona un ecografo alla chirurgia senologica dell’ospedale Santa Rosa
La strumentazione è destinata a migliorare la diagnosi e il monitoraggio delle pazienti da patologie mammarie
Alessandra Rosati
Cronaca
«Tutto fermo, la giunta Sposetti dimentica i cantieri Pnrr già finanziati e appaltati»
I consiglieri comunali Serafini e Zacchei (Fdi) lanciano l’allarme: «Ex Mattatoio, ex cartiera ed ex Cale: i lavori rischiano di andare in fumo»
Alessandra Rosati
Cronaca
Finanziamento per la viabilità al Lido di Tarquinia, Sposetti: “Premiata la capacità progettuale dell’amministrazione comunale”
Alessandra Rosati
GROTTE DI CASTRO
Il palazzetto dello sport intitolato a Luigi Zonghi
La cerimonia si svolgerà sabato prossimo alle ore16
Cronaca
Artisti, architetti studiosi e appassionati: appuntamenti culturali a villa Saracena
Sabato e domenica due giornate promosse da Villa Saracena Ets, curate da Altremuse e patrocinate dal Comune di Santa Marinella
Cronaca
Archeobus, un successo travolgente a Santa Severa e Santa Marinella. Tidei: "Trionfo di cultura ed identità"
Alessandra Rosati
Cronaca
«Sicurezza a S. Marinella, il silenzio dell’amministrazione porta al caos»
Intervento di Stefano Marino dopo il caso del clochard trovato in una pozza di sangue
Alessandra Rosati
Cronaca
«Basta immobilismo, il castello di S. Severa torni ad essere un luogo vivo di cultura»
Presa di posizione del Pd in vista della discussione in consiglio della bozza della nuova convenzione prevista per domani
Alessandra Rosati
Il sequestro
«Questa discarica era una potenziale bomba ecologica», la sindaca Gubetti si sfoga dopo il blitz di carabinieri e vigili urbani
Le forze dell’ordine sono intervenute in un terreno della frazione Ceri
Leggi altro