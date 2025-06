CIVITAVECCHIA - Si è concluso presso l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) per gli studenti dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’Istituto Tecnico Economico “G. Baccelli”.

L’esperienza formativa, effettuata per il terzo anno consecutivo e nata nell’ambito della Convenzione firmata fra la Direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Istituto di Civitavecchia, ha visto 22 studenti impegnati in un percorso teorico e pratico.

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno illustrato agli studenti le competenze dell’Agenzia, le procedure per l’importazione e l’esportazione delle merci e per la loro circolazione sul territorio nazionale. La formazione pratica si è tenuta al porto, presso il quale gli studenti hanno potuto assistere ai controlli sulle merci e sui passeggeri.

Dai questionari di gradimento somministrati ai ragazzi, guidati dal tutor professor Adamo, è emerso grande entusiasmo ed interesse per le attività svolte, con un notevole apprezzamento per i funzionari che hanno effettuato l’attività di docenza.

L’attività svolta è stata l’occasione per fornire interessanti spunti per il loro futuro orientamento professionale, testimoniando ancora una volta l’impegno dell’Agenzia nella formazione delle nuove generazioni.