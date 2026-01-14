CIVITAVECCHIA – Anche a Civitavecchia si è costituito il comitato “NO” al referendum sulla riforma dell’organizzazione della magistratura, con l'obiettivo di organizzare, coordinare e sostenere le iniziative per il “no”. «Il comitato di Civitavecchia - spiegano i promotori – collaborerà con i vari comitati per il NO che si sono e si stanno formando nel paese, nonché con le organizzazioni della società civile mobilitate in difesa della Costituzione. La legge sulla quale si svolgerà il referendum, senza quorum, è chiamata dalla maggioranza governativa "sulla giustizia", termine mistificatorio perché non migliora in nulla la qualità del servizio della giustizia per i cittadini, non aumenta gli organici, non riduce i tempi dei processi ma riduce addirittura le garanzie per le persone. L'unico obiettivo della legge è quello di dividere la magistratura in due categorie, giudicante e requirente, indebolendo così il controllo di legalità sulle scelte del potere politico; non a caso è già stato eliminato il reato di abuso di ufficio, è stato notevolmente ridotto il potere di controllo della Corte dei conti, viene colpito il dissenso sociale con il DDL sicurezza. Il disegno è ancora più ampio, è quello di smembrare la Costituzione che per 80 anni ha retto il paese, attraverso l'indebolimento della magistratura ordinaria e di quella contabile, l'autonomia differenziata, la prevista legge sul premierato».

Hanno aderito al comitato: l'Anpi, le Ardite, Giovani Democratici, AVS, Civitavecchia Popolare, Demos, Rif.Com.,PD, 5 Stelle, Spi Cgil, nonché numerosi cittadini e cittadine.

«Informiamo che si può ancora firmare, online, la richiesta di referendum, fino al 30 gennaio 2026 al seguente link: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open»