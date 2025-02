La provincia di Viterbo alla Borsa Internazionale del Turismo, a Milano, con una proposta che ruota attorno a tre temi principali: Giubileo, terme e birrifici artigianali. «La partecipazione ad eventi di questa portata rappresenta un'opportunità fondamentale per far conoscere il nostro territorio a un pubblico internazionale», spiega il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, che oggi ha preso parte ai panel messi a punto nel polo fieristico milanese. «Il Giubileo è senza dubbio una grande occasione per valorizzare il patrimonio religioso della Tuscia, unendo il turismo spirituale a quello culturale – spiega Rotelli -; le terme, con la loro storia e i centri benessere, costituiscono un altro aspetto di grande appeal per i visitatori. I birrifici artigianali, infine, rappresentano una nuova frontiera per il turismo enogastronomico», aggiunge il deputato; ricordando la recente approvazione dell’emendamento alla manovra finanziaria di riduzione delle accise, di cui è primo firmatario. «Il nostro territorio merita attenzione – conclude Rotelli - e la sinergia tra Regione Lazio, Enit ed enti locali, che ringrazio per la partecipazione alla manifestazione, è fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale turistico e promuovere le ricchezze naturali, culturali e storiche, affinché la Tuscia possa diventare meta di un turismo sostenibile e di qualità».