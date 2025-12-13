TARQUINIA – Con l’iniziativa “A Natale compra locale”, Gioventù Nazionale Tarquinia rinnova il proprio impegno per valorizzare il tessuto economico e sociale della città di Tarquinia, promuovendo l’importanza del commercio di prossimità e del lavoro italiano.

In un’epoca in cui tutto tende all’omologazione, scegliere Tarquinia significa scegliere identità, qualità e comunità.

«Vogliamo ringraziare tutte le attività che hanno aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa, e che trovate nella locandina ufficiale – spiegano da Gioventù nazionale Tarquinia – Foto Ottica Valerioti, Stardust, Very Important Pets, Ricameria Your Brand, La Cadena, Famo Cose, Estes, Tabacchi e Bombon. Queste realtà rappresentano il volto autentico della nostra città: professionisti che ogni giorno lavorano con passione, impegno e senso di appartenenza. A loro va la nostra gratitudine. Ringraziamo inoltre Cesare Bendotti per il supporto e la disponibilità offerta nel corso del progetto, un contributo apprezzato e inserito nel lavoro di squadra che contraddistingue la nostra comunità giovanile».

«Con “A Natale compra locale” invitiamo tutti, in particolare i giovani, a privilegiare gli acquisti nelle attività della città: ogni scelta locale è un gesto di sostegno concreto al Made in Italy e alla nostra Tarquinia. A Natale scegli Tarquinia. A Natale compra locale».

