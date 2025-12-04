TARQUINIA - In vista delle prossime festività natalizie, Gioventù nazionale Tarquinia presenta l’iniziativa “A Natale compra locale”, un progetto promosso con l’intento di valorizzare il commercio cittadino e favorire una crescita concreta e condivisa dell’economia del territorio. Il Natale rappresenta da sempre un momento di incontro, tradizione e comunità. Con questo spirito, l’iniziativa invita i cittadini a scegliere consapevolmente i negozi della città, privilegiando la qualità, la professionalità e l’accoglienza delle attività locali, vero cuore pulsante del tessuto sociale ed economico di Tarquinia. Le realtà commerciali aderenti avranno l’opportunità di offrire agevolazioni e scontistiche dedicate, contribuendo a rendere più attrattiva l’esperienza d’acquisto e promuovendo un rapporto diretto e di fiducia tra commercianti e cittadini. Il progetto prevede inoltre la creazione di una rete promozionale condivisa. “Sostenere il commercio locale è un atto di responsabilità e amore verso la propria città – afferma Damiano Cea, segretario di Gioventù nazionale Tarquinia – Significa investire in servizi, lavoro, vitalità e futuro, preservando al tempo stesso l’identità e le tradizioni che ci appartengono.” Gioventù Nazionale Tarquinia invita tutti gli esercenti del territorio a partecipare all’iniziativa, contribuendo a rendere il Natale 2025 un’occasione di rinnovata collaborazione e prosperità condivisa.

