E’ stato ritrovato oggi pomeriggio nel golfo di Olbia privo di vita Giovanni Moscatelli, 88enne di Tarquinia, partito lo scorso 11 febbraio da Civitavecchia per la Sardegna e del quale si erano perse le tracce da giorni. Secondo quanto ricostruito, durante il viaggio l’uomo aveva accusato un malore e, una volta sbarcato, era stato accompagnato al pronto soccorso da cui poi si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce. A dare l’allarme erano stati i familiari. Dopo giorni di ricerche ieri la scoperta nelle acque dell’Isola Bianca. Non è chiaro il motivo per cui è stato rinvenuto qui e in acqua. Nei giorni scorsi ci sarebbero state segnalazioni in base alle quali un uomo, che nella descrizione corrispondeva a lui, sarebbe stato visto vagare in stato confusionale.