OSTIA - Un tragico evento ha scosso Ostia, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un palazzo in via Domenico Baffigo. L'allarme è stato dato alle 23:00 circa con numerose segnalazioni al 112. Il personale sanitario del 118 e la Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente, ma per il giovane non c'era più nulla da fare, se non costatarne il decesso. Il corpo del giovane è stato trovato sul marciapiede. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe precipitato dal terrazzo posto al quinto piano della palazzina. li agenti del X Distretto Lido sono stati incaricati di indagare per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarirne le circostanze.