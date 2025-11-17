FIUMICINO – Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno fermato in flagranza un giovane italiano di 22 anni, trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish. Il ragazzo è stato controllato dai militari mentre era alla guida di una Fiat 500, nel corso di un posto di controllo sul territorio. Durante le operazioni di identificazione, il suo atteggiamento agitato ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire le verifiche con una perquisizione del veicolo. All’interno del vano porta ruota di scorta, nascosti con cura, sono stati rinvenuti 25 panetti di hashish, per un peso totale di circa 2,5 chilogrammi, immediatamente sequestrati. Il 22enne è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Trattandosi comunque di indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.