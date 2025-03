CERVETERI - «Non una feta, ma un giorno in cui riflettere». Appuntamento da venerdì 7 a domenica 9 marzo in sala Ruspoli con la Giornata internazionale della Donna, «una data nella quale a livello mondiale viene celebrata l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare - spiega il sindaco Elena Gubetti - per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l'attenzione su questioni come l'uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne, nella nostra città si svolgeranno una serie di iniziative artistiche e culturali, dove a parlare saranno il linguaggio universale dell’arte, della poesia e della musica». Tre giorni di musica, letture, pitture e arte. Ad aprire la mostra, venerdì 7 marzo alle 18:30 il concerto per pianoforte con Veronika Knyazeva e Paolo Giannini. Il giorno seguente, sabato 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, alle 17 vernissage della mostra e a seguire la presentazione del “calendario della Donna”, realizzato dall’artista di Cerveteri Carlo Grechi, una tradizione che si rinnova e prosegue oramai da tantissimi anni. Impreziosiranno la presentazione, le letture di Dario Quarino, Giacomo Rinaldi, Marco Valeri e Altiero Staffa, accompagnate al pianoforte dalle composizioni del Maestro Celeste Conte. «Tre giorni non soltanto culturalmente ed artisticamente importanti, ma anche densi di significato in una giornata così sentita come quella dedicata alla Donna – ha concluso Gubetti – L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito per tutti e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA