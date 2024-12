TUSCANIA - Una visita decisamente memorabile per il Cichi’s RistoBistrot, che ha avuto l’onore di ospitare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’occasione? Un assaggio dei sapori unici del ristorante, immerso nel cuore della suggestiva Tuscania.

A darne notizia è stato lo stesso locale attraverso un post su Facebook, in cui la gestione ha raccontato l’emozione e l’onore di questo incontro. «Quando fai dei programmi e poi gli eventi decidono di stravolgerli, sorprenderti, metterti alla prova… E infine regalarti opportunità incredibili», si legge sulla pagina ufficiale del ristorante.

L’evento non è stato solo un momento speciale per il locale, ma anche un’occasione per celebrare il valore del territorio e delle sue eccellenze. «Credo fermamente nel valore del nostro territorio e nella capacità di offrire esperienze autentiche e indimenticabili», ha scritto il Cichi’s RistoBistrot, sottolineando l’importanza della collaborazione con strutture locali come lapiantata.arlenadicastro, che ha curato l’ospitalità della premier.

Tra i piatti degustati dalla presidente, spiccano le celebri polpette alla vaccinara, un omaggio alla tradizione romana rivisitato con passione e cura. E, a quanto pare, sono state particolarmente apprezzate, come ha svelato il post: «Spoiler: ha adorato le polpette alla vaccinara del Cichi’s RistoBistrot (e non solo!)». La visita di Giorgia Meloni non ha soltanto illuminato la giornata dello staff del ristorante, ma ha anche rafforzato l’orgoglio per una cucina e un’accoglienza capaci di lasciare il segno. Un incontro che, come dichiarato dai gestori, rimarrà nel cuore di tutti i presenti, rendendo ancora più vivo il legame tra tradizione, ospitalità e autenticità che caratterizza Tuscania. Per chi volesse scoprire i piatti che hanno conquistato la premier, l’invito del Cichi’s RistoBistrot è chiaro: «Ci vediamo a cena!».

